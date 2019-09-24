Волочкова озвучила возможную причину болезни Заворотнюк



Российская балерина Анастасия Волочкова считает, что болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, сообщает телеканал НТВ.

«Все-таки это произошло и начало именно прогрессировать — эта болезнь и опухоль — после того, как Настя сделала ЭКО — подсадку для того, чтобы иметь ребенка», — заявила Волочкова в эфире программы «Ты не поверишь».

Балерина подчеркнула, что одним из факторов развития заболевания может быть возраст актрисы. Волочкова напомнила, что певица Жанна Фриске, скончавшаяся от глиобластомы в 2015 году, тоже проходила процедуру ЭКО.

Она не пояснила, как ЭКО связано с развитием опухоли, сказав, что «есть какая-то статистка», которая говорит об опасности этой процедуры.

Напомним, в середине сентября Заворотнюк перестала появляться на публике, она отменила участие в спектаклях и не пришла на открытие магазина своей дочери. После этого в СМИ появились слухи, что актриса серьезно больна. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у Заворотнюк диагностировали глиобластому на последней стадии.

Позже в СМИ появилась информация, что актриса будто бы впала в кому, ее частично парализовало, она не может дышать самостоятельно. Затем Telegram-канал Mash опроверг эти сведения, сославшись на свой источник. Якобы Заворотнюк не впадала в кому, все время находилась в сознании, а сейчас она проходит курс лечения. Сообщается, что ей сделали вторую операцию.

Незадолго до появления слухов о болезни Заворотнюк рассказывала, что врачи отговаривали ее делать процедуру ЭКО.



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