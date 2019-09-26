Асмус подогрела слухи о расставании с Харламовым



Российская актриса, звезда «Интернов» Кристина Асмус подогрела слухи о разводе с супругом, юмористом Гариком Харламовым, появившись на премьере фильма «Герой» без обручального кольца.

Несколько месяцев назад начали ходить слухи о том, что брак 31-летней Асмус и 38-летнего Харламова распался. При этом никаких официальных заявлений пара на этот счет не делала.

Поклонники знаменитостей обратили внимание на то, что в Instagram Асмус уже полтора месяца не публикует совместные с мужем фотографии. Кроме того, они перестали появляться вместе на светских мероприятиях.

В понедельник состоялась премьера фильма «Герой». Перед показом картины Асмус позировала на фотографов на красной дорожке без обручального кольца.

Асмус и Харламов сыграли свадьбу в 2013 году, а в следующем году них родилась дочь.

В середине августа актриса поделилась с подписчиками в Instagram впечатлениями от отдыха на Мальдивских островах. Она рассказала, что отпуск не обошелся без происшествий. Асмус пожаловалась на порезы от кораллов, болезнь и прибавку в весе.

Позднее Асмус на вопрос о том, насколько сложно ей было решиться впервые сниматься полностью обнаженной для фильма «Текст», который выйдет на больших экранах, ответила, что ее это «нисколько не смутило». Асмус призналась, что переживала по поводу откровенной сцены, хотя понимала, что это всего лишь часть ее профессии. Девушка сказала, что полностью доверилась режиссеру и поэтому согласилась на такую бескомпромиссную демонстрацию реальности.



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