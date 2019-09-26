Стал известен главный свадебный обман Собчак и Богомолова



Вскрылся главный свадебный обман телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Весь банкет оказался сплошной бутафорией: пятиярусный торт был на 80% фальшивым, а бутылки с шампанским премиум-класса даже не открыли.

По данным портала «Дни.ру», гости мероприятия, которое Собчак и Богомолову якобы обошлось в 16 млн рублей, голодали, а элитное игристое даже не попробовали. Однако это не помешало светской львице успеть похвастаться в своем Instagram, что стоимость одной бутылки шампанского начиналось от восьми тысяч рублей.

Что касается еды, то в меню были обычные нарезки из овощей, мяса и рыбы. На десерт кормили сезонными фруктами. Особенно смешным, как отмечает Пятый канал, оказался обман с шикарным тортом с лебедями. У него было пять ярусов. Однако настоящим и пригодным в пищу был только один, остальные просто залили ароматизатором, чтобы, видимо, придать кондитерскому изделию правдоподобности. При этом счастливая жена тут же отгрызла голову одного из лебедей, которыми также был украшен фальшивый торт.

После гуляний Собчак и Богомолов были оштрафовали на пять тысяч рублей за катание по Москве в катафалке с открытой дверью. Но и это еще не все. После венчания в церкви пару забрала карета с лошадьми, после которых проезжей части срочно потребовалась уборка. За ликвидацию лошадиного навоза телеведущая также заплатила из собственного кармана.

К слову, хвастовство Собчак дорогим шампанским в соцсетях вызвало раздражение пользователей. Один из юзеров высказал мнение, что «по шампанскому все рекорды побили футболисты». Нашлись и те, кто сравнил телеведущую с «дамой-хвастунишкой в бутылочной», отмечает «Царьград».



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