Пиар-директор Орбакайте поведал, когда артистка вернется в РФ из США

26.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пиар-директор Орбакайте поведал, когда артистка вернется в РФ из США
Пиар-директор Кристины Орбакайте Максим Обухов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей опроверг слухи о том, что певица намерена навсегда переехать в США.

«Это абсолютная неправда. Кристина прилетела сюда (в Нью-Йорк. — прим. ФАН) на съемки клипа и осталась чуть дольше, чтобы поддержать Филиппа Киркорова на концерте, который собственно был вчера (артист выступил в Madison Square Garden. — Прим. ФАН), и на следующей неделе она вернется в Россию», — заявил он.

Обухов подчеркнул, что, убедиться в том, что Орбакайте не собирается перебираться на ПМЖ в Штаты, можно и взглянув на ее рабочий график, который до февраля заполнен гастролями по всей России.

Напомним информацию том, что Орбакайте якобы собирается переехать в США и затем перевезти туда своих детей, ранее распространил таблоид Starhit. Публикацию издания прокомментировал ранее и концертный директор артистки. По его словам, такие сведения стали для него сюрпризом, а также, как и Обухов, обратил внимание на рабочий график Орбакайте.

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