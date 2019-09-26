Пришедшая в сознание Заворотнюк подписала завещание в больничной палате

26.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Пришедшая в сознание Заворотнюк подписала завещание в больничной палате
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по сообщениям прессы, пришла в сознание, принесли ей в палату пакет документов. По словам источника, артистка оформила завещание.

Ранее сообщалось, что, если лечащий врач даст разрешение, Заворотнюк сможет изучить бумаги. По словам источника, недавно в клинике, куда, как сообщала пресса, была госпитализирована Завортнюк, появился нотариус. Артистка написала завещание в больничной палате.

«Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание», — заявил источник «Дни.Ру».

По словам собеседника издания, Заворотнюк пришла в себя и понимает, что делает. Он добавил, что родственники актрисы «поспешили уладить формальности».

«Родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности», — добавил источник.

По информации издания, стоимость имущества Заворотнюк оценивается в сумму более 500 миллионов рублей. Речь идет о двух квартирах в Ялте, жилье в Москве, а также загородном доме, автомобилях и банковских счетах.

Ранее супруг Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, впервые высказался о состоянии жены. Связаться с ним удалось коллеге спортсмена — Алексею Ягудину. По его словам, Чернышев был крайне немногословным и на вопрос о состоянии Заворотнюк ответил: «Молимся».

Напомним, у Анастасии Заворотнюк, по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи. Информация, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий.

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