Актёр Максим Аверин устроил пьяный дебош в самолете

После приземления лайнера актера передали сотрудникам полиции. Знаменитости пока вменяется статья о мелком хулиганстве.

Российский актёр Максим Аверин, известный в том числе по роли в сериале "Глухарь", устроил пьяный дебош на борту самолёта. Как стало известно Лайфу от источников из правоохранительных органов, это случилось во время полёта самолётом "Аэрофлота" из Барнаула в Москву.

Заслуженный артист РФ оскорблял членов экипажа нецензурными словами, нелестно высказывался об авиакомпании. По данным Лайфа, после прибытия в аэропорт Шереметьево телезвезду передали в руки транспортной полиции.

Аверину пока вменяется статья Административного кодекса "Мелкое хулиганство", которая предусматривает штраф или административный арест.

Отметим, что дебош со стороны знаменитостей — не такая уж редкость. Так, летом этим дополнительно "прославился" актёр Тимур Ефременков, известный по фильмам "Легенда № 17" и "Чемпионы". А весной — актёр Александр Панкратов-Чёрный.



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