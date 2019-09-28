Онколог рассказал различия в раке у Хворостовского, Фриске и Заворотнюк



Онколог-маммолог, хирург Анатолий Михайленко заявил, что заболевшей раком актрисе Анастасии Заворотнюк остается надеяться лишь на божью благодать. Врач сравнил заболевания Заворотнюк, оперного певца Дмитрия Хворостовского и певицы Жанны Фриске.

Врач отметил, что если Заворотнюк верно поставили диагноз и у нее действительно рак мозга, то ей поможет только бог. Онколог добавил, что у пациентов с таким диагнозом выживаемость единичная.

«Печально, но факт: при любом лечении рака мозга оказывается лишь паллиативная помощь. Выживаемость единичная», — заявил Михайленко в комментарии «Дни.ру».

Кроме того, врач обратил внимание, что Хворостовский после постановки такого диагноза прожил примерно два с половиной года, Фриске — около двух лет. Онколог подчеркнул, что длительность жизни после постановки диагноза зависит от гистологической структуры опухоли и методов лечения.

Михайленко объяснил, что при выявлении у пациента рака мозга задача врачей сводится к тому, чтобы сократить опухоль до минимальных размеров. Удалить образование можно после его уменьшения, а затем провести химиотерапию.

По данным СМИ, сейчас Заворотнюк находится в одной из московских клиник. По не подтвержденной семьей Заворотнюк информации, у актрисы обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Ни артистка, ни ее семья официально не комментировали слухи. Ранее супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые высказался о состоянии жены. Связаться с ним удалось коллеге спортсмена — Алексею Ягудину. По его словам, Чернышев был крайне немногословным и на вопрос о состоянии Заворотнюк ответил: «Молимся».



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