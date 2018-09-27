Американский комик сядет в тюрьму за изнасилование

Артист, совершивший преступление в 2004 году, сядет в тюрьму на срок от 3 до 10 лет.

Американский комедийный актёр Билл Косби приговорён к тюремному заключению. Срок наказания составит от трёх до десяти лет. Об этом сообщает издание TMZ.

81-летний актёр будет в тюрьме штата Пенсильвания. С апреля комик находился под домашним арестом после того, как был признан виновным в сексуальных домогательствах.

С обвинениями против актёра выступила Андреа Констанд. Женщина заявила, что в 2004 году Косби накачал её неизвестным препаратом и изнасиловал.



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