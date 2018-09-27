Ольга Бузова «кинула» блогеров на 12 миллионов рублей

Победителю конкурса должен был достаться Mercedes-Benz E-Class. Спонсорами выступали топовые блогеры. Они заплатили организаторам от 50 до 100 тысяч рублей за участие, а в обмен каждому обещали порядка 150 тысяч подписчиков. Но организаторы незадолго до розыгрыша пропали, как, впрочем, и деньги.

Певицу и телеведущую Ольгу Бузову втянули в скандал с блогерами. Дело в том, что она стала рекламным лицом конкурса, главным призом которого должен был стать Mercedes-Benz E-Class.

Спонсировать его покупку должны были блогеры: им предлагали скинуться от 50 до 100 тысяч рублей за участие. Взамен они должны были получить порядка 150 тысяч подписчиков каждый.

— Я связалась с организаторами, мне пришёл ответ: вы сейчас оплачиваете, мы вас вносим в список спонсоров, и гарантированный приход — 50 тысяч подписчиков, ожидаемый — 150 тысяч подписчиков, — рассказала Лайфу блогер Анна Гущина.

Участие принимали охотно: в итоге у организаторов конкурса набралось порядка 12 млн рублей от 150 "спонсоров". Ну ещё бы: о Бузовой сейчас говорят и пишут буквально везде.

Как должно быть

Как должны были прийти подписчики? По условиям, участники должны подписаться на Instagram-аккаунт конкурса, размещённый на странице Бузовой. А уже на этой странице были размещены ссылки на аккаунты спонсоров, на которых тоже нужно подписаться, а также поставить лайк и сделать репост фотографии новой машины.

Предполагалось, что подписчики со страницы Бузовой перейдут и к "спонсорам проекта". Реклама на странице звезды была запущена.



Как оказалось

Однако дальше всё пошло не по плану: так, подписчики не добавлялись к блогерам, а сам аккаунт (читай "связующее звено" между Бузовой, предполагаемыми подписчиками и блогерами) заносился в чёрный список соцсети.

— Начался конкурс, у нас был общий чат, через несколько дней спонсоры начали жаловаться, что подписчиков нет. На что организаторы ответили: Бузова занята, рекламу согласовать не могут, — рассказала Анна Гущина.

Блогеры возмутились: деньги заплатили, а рекламы нет, что значит — нет и подписчиков. В тот же день аккаунт самой акции заблокировали. Организаторы оправдывались: "Не можем согласовать с Бузовой".

Участники конкурса потребовали вернуть деньги. Организаторы же пообещали решить проблему в ближайшее время. Спустя пару дней ситуация повторилась: так, аккаунт конкурса, указанный на странице Бузовой, заблокировали, пользователи не могли перейти на страницу, а значит, и подписаться на блогеров-спонсоров.

После второй волны возмущений блогерам предложили вернуть деньги. Но для этого нужно лично приехать в Йошкар-Олу: якобы организаторы находятся там. В чём сложность перевести деньги электронным платежом — этот вопрос остался открытым.

Со страницей в итоге ситуация разрешилась так: вместо обещанных десятков тысяч подписчиков на аккаунты пришло... около 10 тысяч. И то неизвестно, пришли они благодаря конкурсу или на страницы заходили обычные люди, никакого отношения к розыгрышу не имеющие.

Угрозы фанатов

Блогеры во всём винят лично Ольгу Бузову и наперебой заявляют, что якобы именно она наняла "кидал-организаторов". Фанаты грудью встают на защиту кумира.

— Я разместила на своей странице в "Инстаграме" пост, связанный с данной ситуацией. В итоге его заблокировала администрация соцсети из-за жалоб подписчиков, — говорит Анна.

Люди помечали сообщение как спам. Кроме того, Анна Гущина утверждает, что в её адрес даже поступали угрозы со стороны поклонников.



А что Бузова?

Блогеры и сами прекрасно понимают, что звезда, по сути, лично не виновата в произошедшем. Кинули на крупную сумму всех именно организаторы розыгрыша.

В вину Бузовой ставят только то, что она не проверила тех людей, прежде чем, по сути, ручаться за них своими именем и репутацией.

Пиар-директор Бузовой не комментирует ситуацию. А блогеры всё же надеются вернуть свои средства.



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