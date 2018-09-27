Экс-супруг Анастасии Макеевой впервые стал отцом

Развод с Анастасией Макеевой был оформлен летом 2016 года. А уже спустя полгода подтвердил роман с актрисой Еленой Храповой. Два дня назад пара впервые стала родителями.

Девочка весом 3390 и ростом 52 сантиметров появилась на свет в одной из столичных клиник в 23:07 – об этом сообщил в своем микроблоге сам Глеб Матвейчук, также поделившись с поклонниками, что новорожденную малышку назвали Алисой. «Счастье – оно есть. Сложно сразу осознать, что с тобой происходит такое чудо», – написал новоиспеченный отец.

Молодая мама и ребенок чувствуют себя хорошо, поэтому в скором времени смогут покинуть перинатальный центр. Незадолго до рождения наследницы Глеб и Елена переехали в новый дом, в котором заранее обустроили детскую.

Напомним, о романе 37-летнего актера и Елены Храповой стало известно в начале прошлого года. Тогда Глеб и его возлюбленная вместе отметили ее юбилей – 30 лет. Известно, что после школы стройная брюнетка, которая много лет занималась танцами, поступила во ВГИК.

В феврале, во время исполнения на концерте песни «Эти глаза напротив», Матвейчук преподнес избранницей кольцо с бриллиантом. Новость о том, что актер снова женится для его поклонников стала по-настоящему неожиданной, ведь еще прошлой осенью Матвейчук признавался, что «не отошел от предыдущего брака», а с Еленой просто «дружит» и вместе играет в антрепризном спектакле.

Глеб около семи лет был женат на Анастасии Макеевой. Пара проводила буквально все свое время вместе, предпочитая даже работать на одной сцене. Однако два года назад супруги приняли решение развестись. «Могу признаться, что ревновала его к успеху, возможно, это эгоистично. Но я стала терять своего мужа! Я замечала – ему не интересно общение со мной, и он гораздо азартней смотрит на подготовку к передаче, чем на совместные планы. Глеб уволился из Театра Моссовета, спектакли начали тяготить. Впрочем, как и наша семья. От того Матвейчука, за которого я выходила замуж и в которого была по уши влюблена, не осталось ничего», – рассказывала «СтарХиту» актриса.

Разрыв с мужем тяжело дался Макеевой. Она признавалась, что отсутствие детей в семье также стало одной из причин разрыва. «Мне хотелось спокойной жизни, стать мамой. Мы даже начали ходить по врачам. Это длилось три года, но я так и не смогла забеременеть. В какой-то момент он перестал меня поддерживать. Когда я говорила: «Глеб, чего ты хочешь? Мы не видимся, не проводим друг с другом время, у нас практически не осталось ничего общего. Тебе все равно, что будет с нашей семьей? Наплевать на меня?» – в ответ только слышала: «Дела пошли в гору, сейчас для меня творчество важнее. Это моя мечта, я иду к ней», – делилась Анастасия.



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