Киркоров прокомментировал кончину Марка Захарова

28.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Киркоров прокомментировал кончину Марка Захарова
С уходом из жизни российского режиссера Марка Захарова не стало еще одного «гения нашего времени». Об этом заявил эстрадный певец, король поп-музыки России Филипп Киркоров.

В своем Instagram исполнитель опубликовал пост, посвященный Захарову, в котором признался, что творчество режиссера формировало его на пути в искусство.

Он подчеркнул, что Захаров был одним из «гениев нашего времени» и вспомнил его работы — «Юнону и Авось», «Звезду и смерть Хоакина Мурьеты», «Необыкновенное чудо» и «Формулу любви».

«И вот еще одного Гения Нашего Времени не стало…», — написал Киркоров.

Певец также поблагодарил режиссера за «необыкновенное чудо», которое он принес в жизни зрителей своим творчеством.

Снимок собрал почти 400 комментариев, в которых люди также вспоминали о работах и таланте режиссера.

Советский и российский режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался 28 сентября в Москве на 86-м году жизни.

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