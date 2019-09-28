Продюсеры рассказали, кто станет новым героем шоу «Холостяк» и при чём здесь Гуф

28.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Продюсеры рассказали, кто станет новым героем шоу "Холостяк" и при чём здесь ГуфПродюсеры шоу "Холостяк" рассказали, что изначально планировалось, что героем нового сезона станет 40-летний рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, однако в итоге участником станет другой мужчина. Об этом сообщает журнал "Стархит".

— Вопреки многочисленным сообщениям в прессе, героем нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ станет не Алексей Долматов (Гуф), — говорится в сообщении пресс-службы телеканала ТНТ.

При этом, как подчёркивают создатели романтического шоу, Алексей действительно рассматривался на роль нового холостяка, но в итоге предпочтение было отдано другому мужчине, имя которого держится в строжайшем секрете.

— Новым холостяком станет эталон образа настоящего успешного мужчины, его имя пока не раскрывается, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее телеканал ТНТ отложил съёмки нового сезона "Холостяка" после нешуточных страстей между Егором Кридом и его избранницами. Из-за этого шоу не вышло весной 2019 года.

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