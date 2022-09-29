В Швеции зафиксировали подземные взрывы

Мировые СМИ сообщают об утечках остаточного газа из трубопровода «Северный поток». Известно, что они произошли в Швеции в результате подземных колебаний. После анализа ситуации шведские сейсмологи заявили, что колебания были вызваны взрывами.

По данным специалистов, их было два. Один из них случился ночью в воскресенье, а другой – утром в понедельник. Взрывы были зафиксированы 30 станциями. Эксперты не исключают, что причиной взрывов могла стать диверсия. Такую вероятность допускают и российские власти.

Rusfact.com