Metallica отменила концерты из-за состояния здоровья вокалиста

29.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Metallica отменила концерты из-за состояния здоровья вокалистаАмериканская рок-группа Metallica отменила предстоящие выступления в Новой Зеландии и Австралии из-за состояния здоровья вокалиста Джеймса Хэтвилда. Об этом сообщается на официальном аккаунте группы в Twitter.

Участники группы напомнили, что Хэтвилд много лет боролся с зависимостью. На данный момент он снова попал в программу лечения и ему необходимо время на восстановление.

Metallica должна была выступить в пяти городах Австралии с 17 по 29 октября и затем отправится в Новую Зеландию. Музыканты отметили, что очень сожалеют о причиненном фанатам неудобстве, а также обещали вернуть деньги за билеты.

21 июля Metallica выступила в Москве в рамках турне WorldWired Tour. Во время концерта группа исполнила композицию «Группа крови» Виктора Цоя.

15 августа стало известно, что музыканты пожертвовали €250 тыс. на постройку первой детской онкологической больницы в Румынии.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Metallica отменила концерты из-за состояния здоровья вокалиста"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,256