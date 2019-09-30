Лазарев впервые поведал о тайном рождении дочери

30.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лазарев впервые поведал о тайном рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев впервые показал свою дочь, информацию о рождении которой он скрывал на протяжении последнего года.

Лазарев стал главным героем ток-шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, в котором рассказал о своей семейной жизни. Певец признался, что помимо пятилетнего сына Никиты, которого он длительное время скрывал от публики, у него есть годовалая дочь Анна.

По его словам, Никита и Аня являются полноценными родственниками, несмотря на то, что их родили разные суррогатные матери. Лазарев отметил, что биоматериал принадлежал одной и той же женщине, имя которой он оставил в тайне.

Лазарев также добавил, что раньше он мечтал о полной семье, но это желание не могло реализоваться из-за отсутствия свободного времени. Однако теперь он может уделять своим детям максимум своего свободного времени. Кроме того, Лазарев показал совместное фото с малышкой и сыном Никитой.

Стоит отметить, что слухи рождении дочери у Лазарева появились еще в мае 2019 года. При этом сам певец в ответ на появление данной информации опубликовал в соцсетях фотографию своего пятилетнего сына, который держит указательный палец у виска.

«Тут как бы мой сын показывает некоторым!» — говорилось в подписи к снимку.

Своего сына Лазарев скрывал на протяжении трех лет. Первые фотографии сына Лазарева были опубликованы в СМИ. При этом артист опровергал информацию о том, что опубликованных снимках запечатлен его сын.

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