На рынке недвижимости не ожидается серьезных изменений

Специалисты рынка недвижимости сообщают о том, что ранее тенденции изменения стоимости жилья реагировали на изменение мировой ситуации. После начала пандемии, а также при объявлении начала СВО, цены на недвижимость резко изменились.

Однако, по словам специалистов, рынок научился адаптироваться к катаклизмам. Таким образом, указ президента о частичной мобилизации не повлиял на цены на квартиры. Ожидается, что в ближайшее время стоимость жилья в России существенно не изменится ни в большую, ни в меньшую сторону.

Rusfact.com