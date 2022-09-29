На рынке недвижимости не ожидается серьезных изменений

Russf Сен 29, 2022 Интересное

Специалисты рынка недвижимости сообщают о том, что ранее тенденции изменения стоимости жилья реагировали на изменение мировой ситуации. После начала пандемии, а также при объявлении начала СВО, цены на недвижимость резко изменились.

Однако, по словам специалистов, рынок научился адаптироваться к катаклизмам. Таким образом, указ президента о частичной мобилизации не повлиял на цены на квартиры. Ожидается, что в ближайшее время стоимость жилья в России существенно не изменится ни в большую, ни в меньшую сторону.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.