Польза от чтения книг детям

Преимущества заключаются в том, чтобы читать ребенку гораздо больше, чем вы думаете. Даже если вы не можете читать на английском, чтение на родном языке тоже очень полезно.

Как чтение развивает академические способности детей

Знаете ли вы, что 4-5-летние дети, которым читают каждый день, в среднем, один год, более продвинуты в чтении по сравнению с детьми того же возраста?

Чтение книжки - это отличный способ для обогащения словаря. Дети, которые читают, как правило, знают гораздо больше слов. Это не только помогает им лучше понять мир, но и позволяет им продвигаться быстрее в класс. Большой выбор книг представлен в различных интернет-библиотеках, где также вы можете найти книги Плешакова Андря Анатольевича.

Если ребенок способен понять или признать даже несколько слов, которые учитель сказал, это сразу дает ему большое преимущество в изучении английского. Кроме того, в письменной форме, на любом языке используется значительно более широкий набор слов с более сложными предложениями. Хотя разговоры с детьми и просмотр фильмов вместе - это отличный способ, чтобы развивать языковые способности, использование литературы дает дополнительное преимущество – знакомство их с большим количеством слов и разнообразных грамматических конструкций, а также развитие и навыки их написания.

Могут ли книги для развития навыков общения дать больше уверенности?

Дети учатся общаться, наблюдать, а чтение книг - это отличный способ для этого. Когда слушают сказки, дети замечают, как персонажи общаются, как обращаются друг к другу и, как выражаются, что помогает им, и они сами могут узнать то же самое. Дети учатся, как копировать действия других людей – подражать героям из любимых детских книг и делить игрушки, которые изображают любимых сказочных персонажей.

Богатый словарь является полезным не только в классе, но также, чтобы успешно сдать экзамены. Дети, которые имеют достаточно богатый словарный запас, больше уверены в себе и могут легко выразить свои чувства. Чем больше может ребенок отвечать на вопросы в час, тем больше одноклассники будут искать помощи у него, что в свою очередь сделает ребенка более уверенным.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







