Бывшая супруга Кержакова оправдалась за свое пьянство



На днях Екатерина Сафронова попала в эпицентр скандала. Участвуя в съемках программы «Бородина против Бузовой», она не смогла сдержать эмоций и принялась употреблять алкоголь. Теперь же экс-супруга Александра Кержакова объяснила свой поступок.

Бывшую жену Александра Кержакова продолжают преследовать проблемы. На днях Екатерина Сафронова приняла участие в съемках телепередачи «Бородина против Бузовой». Во время записи эфира девушка неожиданно вышла из студии и якобы принялась выпивать прямо в гримерке.

Произошедшее шокировало ведущую шоу Ольгу Бузову, ведь она до последнего защищала Сафронову, мечтающую наладить отношения с экс-возлюбленным, чтобы снова видеться с сыном. После выхода выпуска в эфир в Сети разгорелся настоящий скандал. Екатерина довольно долго хранила молчание, но теперь решила объяснить свое поведение.

«Дорогие друзья, все мы должны понимать, что шоу – это всего лишь шоу. Касательно данной передачи хочу сказать, что очень тяжело общаться с человеком, который не разделяет границы между реальной жизнью и актерской игрой на камеру. Для меня непонятно, как ради хайпа и известности можно делать людям больно, затрагивать темы, которые разрывают душу», — написала Сафронова в Инстаграме.

По словам Сафроновой, она бы не пошла на шоу, чтобы «откровенничать», но ее изначально обманули, пригласив в студию в качестве эксперта, хотя затем программа ушла в другое русло. Бывшая жена Кержакова, которая уже несколько лет не видела своего ребенка, все же нашла в себе силы не опускаться до оскорблений, поэтому в конце поста поблагодарила «редакторов, визажистов и всех тех, кто помогал перед выходом», а также людей, которые поддерживали ее. Однако теперь Екатерина намерена внимательнее относиться к выбору проектов, в которых ей предлагают сниматься.

«Сразу скажу, что в этом чистилище с непрофессиональными ведущими, участвовать больше не хочу», — призналась Сафронова.

Пост Сафроновой тут же нашел отклик в сердцах ее подписчиков. По их мнению, Екатерине в принципе не стоит появляться в разнообразных шоу, сосредоточившись на юридической борьбе за сына Петра. Напомним, что девушку лишили материнских прав еще в 2014 году. С тех пор, Кержаков запрещает экс-возлюбленной видеться с их общим ребенком.

Сама Екатерина не отчаивается. Она считает, что справедливость рано или поздно восторжествует, а ей удастся наладить контакт с пятилетним наследником.



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