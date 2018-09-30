Линдси Лохан получила по лицу за попытку «спасти сирийского мальчика из рабства». Видео

Разгневанная мать дала светской львице отпор.

Голливудская звезда Линдси Лохан поплатилась за обвинение в торговле детьми, с которым она обратилась к "беженцам из Сирии". Ведя в "Инстаграме" прямую трансляцию, актриса вышла из машины и начала приставать к переходящей дорогу семье с тремя детьми.

Лохан обратилась к родителям на английском и арабском языках, однако те никак не отреагировали. Тогда светская львица разошлась не на шутку и заявила, что "этих маленьких сирийских мальчиков хотят продать в рабство", но она этого сделать не позволит. После этих слов актриса перешла к действиям и схватила одного из малышей, но тотчас об этом пожалела. Разгневанная мать влепила пощёчину звезде и увела своего ребёнка.

То ли от досады, то ли от боли артистка заплакала. Вскоре же видео из своих соцсетей девушка удалила, но было уже поздно, поскольку его растиражировали СМИ. Достоверно не известно, где разворачивались драматические события. Однако на основе геолокаций к предыдущим постам Лохан в "Инстаграме" некоторые предположили, что всё происходило в Москве.

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