Линдси Лохан получила по лицу за попытку «спасти сирийского мальчика из рабства». Видео

30.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Линдси Лохан получила по лицу за попытку "спасти сирийского мальчика из рабства". ВидеоРазгневанная мать дала светской львице отпор.

Голливудская звезда Линдси Лохан поплатилась за обвинение в торговле детьми, с которым она обратилась к "беженцам из Сирии". Ведя в "Инстаграме" прямую трансляцию, актриса вышла из машины и начала приставать к переходящей дорогу семье с тремя детьми.

Лохан обратилась к родителям на английском и арабском языках, однако те никак не отреагировали. Тогда светская львица разошлась не на шутку и заявила, что "этих маленьких сирийских мальчиков хотят продать в рабство", но она этого сделать не позволит. После этих слов актриса перешла к действиям и схватила одного из малышей, но тотчас об этом пожалела. Разгневанная мать влепила пощёчину звезде и увела своего ребёнка.

То ли от досады, то ли от боли артистка заплакала. Вскоре же видео из своих соцсетей девушка удалила, но было уже поздно, поскольку его растиражировали СМИ. Достоверно не известно, где разворачивались драматические события. Однако на основе геолокаций к предыдущим постам Лохан в "Инстаграме" некоторые предположили, что всё происходило в Москве.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 9 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Линдси Лохан получила по лицу за попытку «спасти сирийского мальчика из рабства». Видео"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,196