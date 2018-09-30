Ксения Алферова и Егор Бероев стали опекунами юноши с синдромом Дауна

30.09.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ксения Алферова и Егор Бероев стали опекунами юноши с синдромом ДаунаСупруги взяли шефство над подопечным их благотворительного фонда «Я есть» Владом Саноцким, который родился с синдромом Дауна. Недавно у Влада умерла мама, и теперь о нем будут заботиться звездные супруги.

Знакомьтесь! Влад Саноцкий! Пополнение в нашем семействе) Мы с Ксенией стали опекунами этого потрясающего талантливого парня. Так что, теперь, если будете приглашать нас куда нибудь, приглашайте и Влада вместе с нами! , - представил нового члена семьи поклонникам Бероев.

Ксения и Егор помогают Владу адаптироваться к самостоятельной жизни. У парня есть своя квартира, в которой звездные опекуны помогли ему сделать ремонт, приобрели новую мебель и бытовую технику. А недавно Ксения сходила с Владом на шопинг и парню купили новую одежду.

Влад, счастливый обладатель дополнительной хромосомы, недавно потерял маму. Мы его слишком любим, чтобы отдать государству в концлагерь под названием Пни ( психоневрологический интернат). Поэтому Влад теперь будет учится жить самостоятельно под чутким руководством наставника. Это называется сопровождаемое проживание. Телек мы не купили, но купили книжные полки, у влада много книг, он любит поэзию, знает очень много стихотворений наизусть и замечательно их декламирует!, - рассказала Алферова

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