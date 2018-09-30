Подольская довела Преснякова до слез

Получив от жены трогательный подарок, музыкант не смог сдержать слез.

В этом году Владимир Пресняков отметил 50-летие. Автора хита «Зурбаган» завалили презентами и поздравлениями. Однако самый необычный подарок он получил от своей спутницы жизни.

Наталья Подольская и Владимир вместе уже 13 лет. Юбилейный день рождения они отметили в семейном кругу. Певица для своего избранника приготовила несколько презентов, но самым запоминающимся, пожалуй, стал тот, который заставил ее супруга растрогаться до слез.

Наталья подарила ему музыкальный фильм, к которму была написана композиция о самом юбиляре. Владимир настолько расчувствовался, что не смог сдержать эмоций и слез. По словам Натальи, это был чрезвычайно трогательный момент.

Стоит отметить, что артисты очень трепетно относятся друг к другу. Владимир называет свою жену исключительно уменьшительно-ласкательными именами: Туся и ангелочек. Певец не стесняется выражать свои чувства к супруге в соцсетях. Любят Наталью и другие члены семьи и многочисленная родня. Об этом не раз говорила и сама певица, пишет сайт Dni.ru и Пятый канал.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







