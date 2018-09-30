Футболист Мамаев разводится с супругой

Алана Мамаева сообщила о грядущем разводе с футболистом. По словам женщины, их отношения неожиданно ухудшились, но она не знает, почему это произошло.

По всей видимости, мир футбола накрыла волна разводов. Сначала в семье Алана Дзагоева назрели крупные проблемы. Потом жена Дениса Глушакова обнародовала скандальные факты из их личной жизни, а теперь и супруга Павла Мамаева заговорила о расставании. Сегодня Алана опубликовала в Инстаграме недвусмысленный пост.

«Присоединяюсь к отряду одиноких мам», — заявила девушка, заставив поклонников переживать за ее семейное благополучие. А позже призналась, что ее ожидает скорый развод.

«Мы разводимся. Почему не знаю. Документы на развод он еще не подал», — подчеркнула Алана.

Девушка не стала вдаваться в подробности семейного кризиса, но поспешила заметить, что не хочет расставаться с Павлом. По словам Аланы, она совершенно не понимает, что происходит в их отношениях. «Нет, мы не ссорились. Он просто резко изменился. Все стало не так. Я не хочу разводиться, но, видимо, этого не избежать», — поделилась Мамаева переживаниями.

Наметившийся разлад в звездной семье кажется крайне удивительным, ведь еще неделю назад супруги вместе отмечали 30-летие Павла и казались вполне счастливыми. Влюбленные часто публикуют совместные снимки, поэтому поклонники надеются, что речь идет о временных трудностях, которые Мамаевым удастся преодолеть.

Напомним, что Алана и Павел поженились в 2013 году, а вскоре у них появилась дочь Алиса. Также Мамаев воспитывает сына супруги от предыдущего брака, считая его родным.

Избранница футболиста прославилась на всю страну после того, как дала скандальное интервью одному из интернет-порталов. Общаясь с ведущими, Алана отметила, что ей очень тоскливо в Краснодаре, ведь там абсолютно нечего делать. По мнению супруги спортсмена, столица края не выдерживает никакого сравнения с Москвой, и ей там попросту скучно. Несмотря на скандальные высказывания, Алана продолжила жить в Краснодаре, где ее муж играл за одноименный футбольный клуб. Теперь же в случае расставания с супругом девушка наконец сможет вернуться к активной жизни в Москве.

К слову, сам Павел имеет не менее противоречивую репутацию. Фанаты спорта до сих пор припоминают Мамаеву, как он развлекался вместе с Александром Кокориным в ночном клубе в Монако после поражения сборной России в очередном матче. Пока портал Life.ru не сообщает, когда Мамаевы преступят к бракоразводному процессу. Фанаты же надеются, что до разрыва дело не дойдет, и в итоге спортсмен и его избранница сумеют преодолеть кризис в отношениях.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







