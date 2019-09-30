Сергей Лазарев впервые рассказал о своей дочери

30.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Сергей Лазарев впервые рассказал о своей дочериПопулярный исполнитель Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, о которой до сих пор он молчал. Об этом он поведал в программе «Секрет на миллион» на НТВ в воскресенье, 29 сентября.

По словам исполнителя, девочку назвали Анной, сейчас ей 1 год. Она учится ходить и активно ползает. Певец старается уделить ей как можно больше внимания и скупает красивые наряды. Также он также показал совместное фото с малышкой и сыном, Никитой. Рождение мальчика он также скрывал некоторое время.

Слухи о том, что у Лазарева родилась дочь появились в конце мая 2019 года. Об этом сообщал Cosmopolitan со ссылкой на источник Telegram-канала «Только никому» 26 мая. Сам певец отреагировал тогда на слухи о рождении ребенка фотографией в своем профиле в Instagram, на которой его пятилетний сын держит указательный палец у виска. «Тут как бы мой сын показывает некоторым!» — говорилось в подписи к фото.

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