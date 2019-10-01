Стало известно, где Собчак и Богомолов отдыхают в медовый месяц



Известная телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, которые недавно вступили в брак, проводят свой медовый в Калуге.

Впрочем, как сообщают СМИ, речь в данном случае не идет о свадебном путешествии. Просто пару пригласили на торжественное открытие производственного комплекса «Мануфактура Bosco». Сама Собчак уже выложила в Instagram фотографию с мероприятия с подписью: «Калугу посмотрели, дерево посадили».

«В женильных башмаках!», «Я так понимаю, в катафалке он в этих же ботинках валялся? И в пир, и в мир», — шутят подписчики в комментариях.

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. Свадьба отметилась скандалом. Сперва молодожены шокировали гостей тем, что прибыли в ЗАГС на черном катафалке с надписью: «Пока смерть не разлучит нас», а затем, во время празднования бракосочетания, невеста станцевала жениху эротический танец. Смущенные родители Богомолова решили покинуть торжества, не дожидаясь их окончания.

Празднование бракосочетания состоялось в ресторане «Боско». На торжества были приглашены 300 человек, включая Филиппа Киркорова, Яну Рудковскую, Виктора Дробыша и Диму Маликова. Впрочем, последний признался, что пришел на свадьбу просто, чтобы выпить.

Глава Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что священники всегда готовы сочетать браком любящих людей, но они не несут ответственности за дальнейшие поступки молодоженов. Так он прокомментировал скандальную свадьбу Собчак и Богомолова.



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