45-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Актриса рассказала о радостном событии поклонникам. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции. Пока артистка не делится подробностями появления малыша на свет.

45-летняя Миронова решила ограничиться публикацией с отпечатком младенческой ножки. «Наше греческое чудо явилось в мир», — лаконично отметила она. Пока Мария не озвучивает пол новорожденного и его имя. Поклонники дочери Андрея Миронова надеются, что она сделает это позже. С прибавлением в семье звезду поздравили коллеги.

«Маша! Какая новость! В день Веры, Надежды, Любви и Софии. Счастья и здоровья тебе и малышке», — отметила Алика Смехова. К ней присоединилась Любовь Толкалина и Дарья Повереннова. «Поздравляю, дорогая. Будьте здоровы и счастливы!» — написала Дарья.

К слову, Мария старалась как можно дольше не рассказывать о беременности. Лишь недавно она призналась широкой публике, что находится в положении. Также Миронова поведала о своей свадьбе, которая состоялась год назад за границей.

«Дабы прекратить этот цирк, хочу сделать официальное заявление для дорогих подписчиков и многоуважаемой прессы. Мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно в Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско-японской компании, разрабатывающей медицинские технологии. Он не занимается ни судостроением, ни актерством. Его имя — Андрей, и он действительно является тезкой моего сына и даже отца», — подчеркнула актриса, уставшая от слухов о ее романе с коллегой Андреем Сорокой, который младше ее на 18 лет.

Напомним, за плечами у Марии Мироновой четыре брака. Старшего и до недавних пор единственного сына Андрея звезда родила в союзе с бизнесменом Игорем Удаловым.



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