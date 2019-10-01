Заворотнюк не исполнила обещание появиться на ТВ

01.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Заворотнюк не исполнила обещание появиться на ТВ
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк не выполнила данное ранее обещание. Актриса собиралась рассказать о своем здоровье в эфире одного из федеральных каналов, но так и не появилась на телевидении.

Срок, когда знаменитость должна была появиться на ТВ, чтобы лично рассказать о своем состоянии, истекает 30 сентября. Директор 48-летней звезды Стас Христов сообщил, что слухи о тяжелой болезни Заворотнюк не имеют под собой оснований и до конца сентября она должна появиться либо на «России-1», либо на «НТВ». По его словам, актриса выбирает площадку для интервью с максимально лояльными условиями.

Однако, отметим, до сих пор анонса передачи с заслуженной артисткой РФ не последовало, да и телевизионных программ с участием знаменитости не вышло.

Сам же директор Заворотнюк теперь и вовсе не дает комментарии относительно здоровья «няни Вики». Он сообщил, что родственники актрисы запретили ему говорить о ее здоровье.

Летом в СМИ просочилась информация, что Заворотнюк тяжело больна. Пресса на неназванные источники утверждает, что у знаменитой актрисы рак мозга на последней стадии. При этом родные и близкие звезды не комментируют эти сообщения.

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