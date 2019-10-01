Рудковская прокомментировала новый скандал с Биланом в Самаре



Продюсер Яна Рудковская удивилась, услышав сообщение, что ее подопечный, певец Дима Билан, назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества «фюрером».

После скандала с пьяным выступлением в Самаре популярный исполнитель пообещал приехать в город вновь и дать бесплатный концерт, а также построить детскую площадку.

Накануне исполнитель, прибыв в Самару, выступил перед жителями города и извинился за свое неадекватное поведение на прошлом концерте. Он также посетил городскую «Студию инклюзивного творчества». Артисту показали работы, выполненные участниками студии, а под конец представитель организации предложила спеть для него песню, отметил телеканал «360».

«Yes, mein liebe Führer», — сказал 37-летняя звезда эстрады.

На вопрос, почему Билан назвал сотрудника студии «фюрером», Рудковская ответила не сразу. Сперва она переспросила, а затем взяла небольшую паузу.

«Вы вообще говорите бред, это просто бред!» — заявила она URA.RU .

Видео со скандальным заявлением знаменитости из самарской студии инклюзивного творчества уже появилось на просторах Интернета.



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