Гвинет Пэлтроу во втораз раз вышла замуж

02.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Гвинет Пэлтроу во втораз раз вышла замужИзвестная актриса снова стала замужней дамой. Об этом сообщает The Hollywod Reporter.

Избранником актрисы стал Брэд Фэлчак — один из создателей сериалов «911» и «Американская история ужасов». По данным издания, свадьба прошла во дворе дома одного из друзей пары, на церемонии присутствовали многие знаменитости, в том числе, Роберт Дауни-младший, Кэмерон Диас и Стивен Спилберг.

До этого Пэлтроу была замужем за солистом Coldplay Крисом Мартином, у них есть двое детей.

Ранее СМИ рассказали о новой спутнице Аль Пачино. По их данным, 78-летний артист на протяжении нескольких месяцев встречается с 39-летней израильской актрисой и певицей Меитал Дохен.

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