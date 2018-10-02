СМИ узнали о романе Монеточки с известным блогером

02.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ узнали о романе Монеточки с известным блогеромПод псевдонимом певицы Монеточки скрывается 20летняя Лиза Гардымова, песни которой занимают вершины хит-парадов. Всего за полгода она стала настоящей звездой. При этом певица почти не говорит о личной жизни.

Однако СМИ предполагают, что у Лизы появился возлюбленный. Поводом для слухов стал совместный снимок Монеточки и блогера Егора Лоскутова. На личной странице Егора в "Инстаграме" появилась фотография, на которой пара нежно обнимается.

— Вынос бессознательного тела после выступления, — написал Лоскутов в комментарии к снимку.

Егор — популярный блогер на "Ютубе", на его канал подписано почти 400 тысяч человек. Он придумал проект "По-русски", в котором сюжеты зарубежных книг и картин переносятся в российские реалии.

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