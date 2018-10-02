СМИ: Марина Хлебникова обнаружила мертвым бывшего супруга

02.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ: Марина Хлебникова обнаружила мертвым бывшего супругаПевица нашла мертвым своего первого супруга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, артистка нашла тело экс-супруга Антона Логвинова на лестнице в двухуровневой квартире на улице Ратная. Сообщается, что мужчина оставил предсмертную записку на компьютере.

Правоохранительные органы начали проверку.

Марина Хлебникова стала популярной в 1990-е годы благодаря хитам "Мой генерал", "Дожди", "Чашка кофею" и другим. В 2002 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.

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