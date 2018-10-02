Россиян предупредили о новых изменениях в рамках пенсионной реформы

Пенсионная реформа, которая была инициирована правительством и очень быстро стала поводом для обсуждений, остается в поле зрения миллионов россиян. Людей смущает то обстоятельство, что вскоре в России начнется поэтапное повышение пенсионного возраста.

Впрочем, несмотря на все противоречия и очевидное несогласие с реформой гражданами РФ, власти настаивают на изменениях. В частности, накануне в Госдуме пенсионные перемены были утверждены, а очень скоро они пройдут согласование в Совете Федерации. После того, что очевидно, президент Владимир Путин поставит свою подпись под документом о пенсионной реформе.

Если кому-то могло показаться, что власти намерены ограничиться лишь поднятием пенсионного возраста, то на самом же деле все не так. Свежее заявление из уст вице-премьера Татьяны Голиковой свидетельствует о том, что пенсионная реформа привнесет в жизнь россиян дополнительные изменения. Она объяснила, что в этом контексте уместно говорить о внесении значительных корректировок в систему расчета пенсий.

Голикова заметила, что вторая волна реформы начнется в 2025 году и вряд ли будет столь затяжной, как первая. Новые перемены обусловлены желанием властей ввести иной порядок установления пенсионных коэффициентов.

Пока проблематично говорить о том, каким образом изменятся пенсии граждан после очередной волны пенсионных преобразований. Однако эксперты уже сегодня сходятся во мнении, что правительству выгодно экономить на пожилых россиянах, среди которых подавляющее большинство пенсионеры.

Следует напомнить, что увеличение возраста выхода на пенсию будет осуществляться поэтапным образом. Завершится этот процесс должен к 2028 году. К этому моменту мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, тогда как женщины в 60 лет получат возможность выйти на пенсию.

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