Турция сделала очередной шаг на пути к добыче газа в Черном море

В настоящее время разработка месторождений газа в Черном море является одной из важнейших целей Турции. Глава нефтяной корпорации Мелих Хан Бильгин заявил о том, что работа над проектом идет в соответствии с планом разработки. Он отметил, что этапы реализуются по графику. Также Бильгин сообщил, что очередной крупный этап проекта разработки завершился.

Министр природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал о том, что судно, которое будет заниматься прокладкой кордонной линии привязки на морском дне, уже находится в Турции.

Rusfact.com