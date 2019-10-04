Закативший скандал на Евровидении украинский пранкер бросился в ноги Тимберлейку

04.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Закативший скандал на Евровидении украинский пранкер бросился в ноги Тимберлейку
Украинский пранкер Виталий Седюк напал на американского поп-исполнителя Джастина Тимберлейка на неделе моды в Париже.

Инцидент произошел на показе Louis Vuitton во Франции. Тимберлейк прибыл на показ вместе со своей супругой Джессикой Бил. Когда пара вступила на красную дорожку, пранкер бросился в ноги певцу и попытался свалить его.

Охрана музыканта тут же оттащила пранкера и загородила звездную пару. Тимберлейк и Бил не пострадали. Видео нападения опубликовано в YouTube.

Ранее Седюк уже устраивал скандальные шоу. Пранкер прославился выходкой на Евровидении. Во время выступления украинской певицы Джамалы в финале конкурса в 2017 году мужчина, обмотавшись в флаг Австралии, прорвался на сцену и снял штаны. Певица, комментируя выходку пранкера, заявила, что ее возмутило то, что рядом не было охраны, которая должна была ее защитить. Джамала предположила, что дебошир мог ее толкнуть или ударить.

Седюка оштрафовали на 8,5 тысяч гривен (320 долларов) за скандальную выходку. Кроме того, пранкеру назначили наказание в виде общественных работ. Сам Седюк согласился с приговором, однако подчеркнул, что не считает себя преступником.

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