Бузова после обвинений в мошенничестве подарила поклоннице иномарку

Телеведущую и певицу стали обвинять в мошенничестве. Однако своим поступком Ольга Бузова опровергла все домыслы и слухи.

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова стала рекламным лицом именного гива (конкурса, — прим. ред.), главным призом которого был Mercedes-Benz Е-класса. В качестве спонсоров выступили российские блогеры. Согласно правилам, молодые люди заплатили за участие от 50 до 100 тысяч рублей. Получив при этом порядка 150 тысяч «живых» подписчиков. Всего в проекте приняло участие около 150 человек, которым удалось собрать 12 миллионов рублей.

В одном из столичных ресторанов Ольга Бузова назвала победителя конкурса, который стал обладателем дорогостоящей представительной иномарки. Победу одержала блогер из Владимирской области Любовь Теолани, которая едва сдерживала слезы на вручении ключей от Mercedes. При этом поклонники уверяли, что блогеры заплатили за несуществующих подписчиков. Многие назвали Ольгу Бузову мошенницей. Однако телеведущей удалось доказать обратное на пресс-конференции, где были подведены итоги конкурса.

«Какое-то время я с недоумением наблюдала скандал и абсурдность обвинений в свой адрес. Но после того как оскорбления перешли в откровенные утверждения о совершении уголовного преступления — я поняла, что пора действовать. Сегодня я со своим адвокатом Сергеем Жориным встретилась с журналистами, где предложила им увидеть эту историю под другим углом. Мы рассказали и представили на обозрение доказательства того, кто на самом деле является мошенником. В этот раз я решила идти до конца и добиться справедливого наказания для того, кто умышленно раздул этот скандал и сделал все, чтобы нанести максимальный вред моей чести, достоинству и деловой репутации», — отметила телеведущая, которая устала от необоснованных обвинений в свой адрес.



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