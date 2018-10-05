6 красавиц, которые помогали Роналду доказывать, что он не гей

Недавно американка Кэтрин Майорга заявила, что девять лет назад была изнасилована Криштиану Роналду. Позже в Сети появились совместные фотографии португальского футболиста и его "жертвы", которая совсем не выглядит недовольной. Вспоминаем, с кем ещё из ярких девушек проводил время один из лучших футболистов в истории.



Жордана Жардел

Первой официальной девушкой Роналду стала сестра бразильского футболиста Марио Жардела Жордана. Девушка занималась модельным бизнесом, но не достигла в нём особых успехов. Сейчас она известна в первую очередь как первая любовь знаменитого португальца.

Джемма Аткинсон

Следующий относительно серьёзный роман у Роналду случился с британской моделью Джеммой Аткинсон. Влюблённые были вместе около полугода и предпочитали не афишировать свои отношения, но в конце концов девушка "раскололась". А спустя короткое время сама бросила футболиста, узнав о его связях с проститутками. Впрочем, по другой версии причиной разрыва стала неверность самой Джеммы.

Нерейда Гальярдо

Испанка Нерейда интересна в первую очередь тем, что не только пыталась стать моделью, но и работала в одном из государственных приютов. После расставания с Роналду девушка признавалась: "Наша жизнь в Манчестере состояла из Playstation, телевизора и секса". Быть может, именно поэтому у пары почти нет совместных фотографий. А причиной разрыва девушка назвала неверность футболиста.



Пэрис Хилтон

Говоря о ярких девушках в жизни Роналду, нельзя не упомянуть знаменитую тусовщицу и бывшую наследницу семейного бизнеса Пэрис Хилтон. Пара была вместе меньше месяца, но успела засветиться на главных страницах крупнейших мировых СМИ. Впрочем, вряд ли сами знаменитости воспринимали свои отношения всерьёз — курортный роман, не более.



Ирина Шейк

А вот отношения с российской супермоделью Ириной Шейк стали самыми длительными в жизни Роналду. Пара была вместе пять лет — абсолютный рекорд для футболиста. Поклонники модели и спортсмена с нетерпением ждали их свадьбы, но знаменитости так и не дошли до алтаря. Причина их расставания до сих пор неизвестная, однако в одном из интервью Шейк назвала Роналду не тем мужчиной.



Джорджина Родригес

Последней официальной девушкой Роналду на сегодняшний день является испанская модель Джорджина Родригес. Она считается невестой футболиста, а в ноябре прошлого года подарила ему дочь. Похоже, на этот раз у Роналду и в самом деле всё серьёзно и поклонники всё-таки дождутся фотографий с его свадьбы.



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