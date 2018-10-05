Звезду «Людей Икс» оштрафовали на $70 млн за неуплату налогов

Известная китайская актриса Фань Бинбин и ее компании оштрафованы на гигантскую сумму в 479 миллионов юаней (70 млн долларов), в то время как "задолжала" актриса налоговым службам "всего" 255 млн юаней (37 млн долларов).

Об этом в среду, 3 октября сообщает TIME со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Ранее местные СМИ писали, что 37-летняя селебрити несколько месяцев не появлялась на публике и высказывали предположения, что она может быть задержана правоохранительными органами, что ее могли задержать правоохранительные органы. Однако, судя заявлению Главного налогового управления Китая, за свои махинации актриса подверглась только штрафу, избежав уголовного преследования.

После появления новости Бинбин появилась в сети с длинным сообщением, в котором извинялась перед своими китайскими подписчиками за то, что подвела страну, народ и фанатов.

"Я полностью принимаю все свои долги и соберу средства на выплату налогов и пенальти, несмотря на все трудности, которые могут при этом возникнуть".



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