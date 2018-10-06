Представитель Павла Воли отреагировал на данные о госпитализации комика

06.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Представитель Павла Воли отреагировал на данные о госпитализации комика
Представитель Павла Воли Владимир Яременко опроверг информацию о госпитализации артиста с подозрением на аппендицит. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, здоровью резидента Comedy Club ничего не угрожает. Информацию о госпитализации сразу после концерта в Иркутске он назвал глупостью. «У нас завтра вечером Красноярск, потом Новосибирск, у нас еще два концерта. Все нормально, это все глупости и слухи, не верьте никому», — заявил Яременко.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Волю госпитализировали в одну из местных больниц.

4 октября комик дал концерт на иркутском стадионе «Труд». После мероприятия он опубликовал в Instagram фрагмент концерта, на котором благодарит зрителей, посетивших его выступление.

Воля приобрел известность как резидент проекта Comedy Club. В студенческие годы он играл в КВН за команду из Пензы, откуда он родом.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Представитель Павла Воли отреагировал на данные о госпитализации комика"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,209