Брэда Питта застукали с новой пассией

У любимца женщин новая пассия. На благотворительном концерте звезду сопровождала эффектная блондинка средних лет.

Питт посетил выступление рок-группы Red Hot Chili Peppers. Присутствующие отметили, что актер был в отличном расположении духа улыбался и не сводил взгляд со своей спутницы.

Как выяснилось, незнакомку зовут Сэт Хари – она дизайнер ювелирных изделий и специалист по здоровому образу жизни. Блондинка сидела со звездой за одним столиком, мило улыбалась и поддерживала беседу.

Пока неизвестно, что связывает актера и дизайнера. Одно ясно: Сэт и Брэд отлично провели время вдвоем. Окружающие их зрители отметили, что Питт выглядел счастливым. Об этом сообщает koktail.pravda.sk.

Отметим, что несколько месяцев назад в Сети ходили слухи о бурном романе актера с профессором Массачусетского университета 42-летней Нэри Оксман. Артист долго ухаживал за красоткой и даже посещал ее лекции. Брэд рассказывал друзьям, что их объединяет любовь к архитектуре.

Однако сексапильная женщина-ученый выбрала жениха помоложе и побогаче – им стал выпускник Гарварда, финансист Билл Экман. Как утверждали западные СМИ, возлюбленная Питта специально прилетела во Францию, чтобы поболеть за миллиардера Экмана на любительском теннисном турнире, в котором тот принял участие.



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