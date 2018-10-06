Брэда Питта застукали с новой пассией

06.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Брэда Питта застукали с новой пассиейУ любимца женщин новая пассия. На благотворительном концерте звезду сопровождала эффектная блондинка средних лет.

Питт посетил выступление рок-группы Red Hot Chili Peppers. Присутствующие отметили, что актер был в отличном расположении духа улыбался и не сводил взгляд со своей спутницы.

Как выяснилось, незнакомку зовут Сэт Хари – она дизайнер ювелирных изделий и специалист по здоровому образу жизни. Блондинка сидела со звездой за одним столиком, мило улыбалась и поддерживала беседу.  

Пока неизвестно, что связывает актера и дизайнера. Одно ясно: Сэт и Брэд отлично провели время вдвоем. Окружающие их зрители отметили, что Питт выглядел счастливым. Об этом сообщает koktail.pravda.sk.  

Отметим, что несколько месяцев назад в Сети ходили слухи о бурном романе актера с профессором Массачусетского университета 42-летней Нэри Оксман. Артист долго ухаживал за красоткой и даже посещал ее лекции. Брэд рассказывал друзьям, что их объединяет любовь к архитектуре.  

Однако сексапильная женщина-ученый выбрала жениха помоложе и побогаче – им стал выпускник Гарварда, финансист Билл Экман. Как утверждали западные СМИ, возлюбленная Питта специально прилетела во Францию, чтобы поболеть за миллиардера Экмана на любительском теннисном турнире, в котором тот принял участие.

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