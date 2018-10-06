Звезда сериалов Никита Панфилов во второй раз стал отцом

Третья жена актера родила ребенка еще в июле этого года, но известно стало об этом только сейчас. Сейчас Никита Панфилов сообщил журналистам, что у них появилась на свет дочь.

Накануне стало известно о прибавлении в семье Никиты Панфилова. У актера родился второй ребенок. Правда, три месяца артист скрывал радостное известие. Супруга Никиты Ксения родила девочку 10 июля. Однако актер предпочитает не афишировать такие события, чтобы избавить близких от пристального внимания общественности.

Ксения Соколова стала третьей супругой Никиты Панфилова. Они тайно поженились в 2017 году через несколько месяцев после оформления актером развода с его второй супругой. Звезда сериала «Сладкая жизнь» серьезно переживал разрыв с женщиной, ведь у них растет сын Добрыня. «Лада ревновала Никиту. Сложно оставаться спокойной, когда мужу не дают прохода поклонницы. Все было не так гладко, как выглядело со стороны. Лада совсем его не слышала, не хотела идти на уступки», — говорили в окружении пары.

С Ксенией Панфилов познакомился в социальной сети через общую подругу. Девушка родом из Петербурга. Они начали переписываться, а потом она приехала в гости в Москву. По словам Панфилова, так у них и закрутился роман.

Ксения помогла Никите прийти в себя после развода. Тогда у Панфилова были проблемы с Ладой. Они не могли уладить вопрос общения с ребенком. Экс-супруга не давала Никите видеть сына. «В сложной ситуации помогла. Когда ты один, в раздрае адском. От одиночества, от душевной боли, что ли, — от всего этого она меня спасла. Почувствовала меня и поддержала очень сильно. И я ей благодарен за это», — говорил Панфилов о Ксюше.

К слову, развод актера пришелся на тот период, когда шла работа над вторым сезоном сериала «Сладкая жизнь», в котором он сыграл Игоря. Как говорил сам Никита, сериал принес ему волну узнаваемости.

«Но был и негативный момент, связанный с тем, что меня начали воспринимать исключительно как героя-любовника. Приходилось доказывать, что я актер не только одного амплуа. Всем моим близким «Сладкая жизнь» понравилась, единственный вопрос был – почему я столько времени бегаю на экране голый? «Ну вот такая роль, — объяснял я, — роли разные бывают!» — рассуждал актер.

К счастью, Ксения отлично понимает своего супруга и старается не ревновать его по пустякам. Сейчас все свое внимание пара будет уделять малышке. Как сообщает «Телепрограмма», Панфилов и его супруга назвали девочку Авророй.



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