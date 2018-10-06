Павел Воля записал шутливое видео, в котором рассказал о своей «госпитализации»

Шоумен прокомментировал сообщения о своей госпитализации в Иркутске.

Резидент Comedy Club записал видеообращение, в котором успокоил своих фанатов и развеял слухи о проблемах со здоровьем.

«Записываю это видео, чтобы остановить истерику. Звонят, пишут со всех концов: «Павел, ты умираешь? Как там у тебя в Иркутске?»... писали Павел Воля госпитализирован в Иркутске, выплюнул прям на сцене аппендицит. Отрезали полживота, заодно и ногу отмахнули», –– шутливо рассказал Воля.

По его словам, живот у него действительно заболел после концерта, из-за чего он и решился съездить сделать УЗИ.

«Врачи посмотрели на меня, сказали, дружок, езжай-ка ты домой. Надо поменьше соленой рыбы лопать на Байкале. Выпей водички и ложись спать. Вот и весь сказ», –– добавил телеведущий.

Ранее 4 октября сообщалось, что Павел Воля был госпитализирован с подозрением на аппендицит после концерта в Иркутске. Его представители информацию опровергли.

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