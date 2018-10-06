Сергей Зверев-младший нашел биологического отца и брата

Сын известного стилиста лишился сна и покоя с того момента, как узнал, что Сергей Зверев не его родной отец. Благодаря телевидению молодой человек нашел биологическую мать. Теперь для полного счастья ему осталось найти родного отца. Это было непросто, но Сергей добился своего.

В одной из программ «На самом деле» Сергей Зверев-младший смог найти родную мать. Ею оказалась Виктория Парфенова, которая отдала мальчика в трехлетнем возрасте в дом малютки Иркутской области, так как мальчик постоянно болел и был рожден от незнакомого мужчины.

Теперь Сергей не теряет надежды найти своего отца и не в первый раз обращается на передачу Дмитрия Шепелева. Его мама Виктория Парфенова уверяет, что не помнит родного отца Сергея. Женщину, по ее словам, изнасиловали. Об этом инциденте она постаралась забыть сразу же.

«Я не помню его имени. Прошло 26 лет. Все это было не по моему желанию, — призналась Парфенова. — Это случилось 31 декабря 1992 года».

Ранее Виктория рассказывала, что в новогодний вечер ушла в гости и вступила в любовную связь с Андреем Шинкаренко, чтобы отомстить своему мужу, однако потом выяснилось, что Шинкаренко не является родным отцом Зверева-младшего. Сейчас Андрея нет в живых. Мужчины не стало восемь лет назад: он умер от осложнений сахарного диабета.

В студии передачи появился первый муж Парфеновой, с которым Виктория не виделась порядка четверти века. Игорь Панферов рассказал свою точку зрения. Он был шокирован ее словами. Панферов обвинил бывшую жену в изменах, однако Виктория все это опровергла. «Я не изменял ей, когда мы жили вместе», — отметил Игорь, который пожелал, чтобы Виктория доказала, что их общий сын Алексей приходится ему родным. Позже результат генетической экспертизы показал, что на 99,9 процентов Алексей является сыном Парфенова. Эксперты передачи смогли вывести Игоря Парфенова на чистую воду. Благодаря наводящим вопросам выяснилось, что он все-таки был неверен Виктории.

На программе неожиданно появился некий Евгений Бердоносов, который рассказал про своего отца Андрея Юрьевича. «Папы не стало восемь лет назад, оторвался тромб, — начал Евгений и поделился жуткими подробностями смерти мужчины. Между Евгением и Сергеем была проведена ДНК-экспертиза. Результат генетической экспертизы обрадовал и одновременно расстроил Зверева-младшего: Бердоносов оказался его родным братом.

Выяснилось, что 31 декабря 1992 года у Виктории Панферовой была любовная связь с Андреем Бердоносовым. Теперь Сергей сожалеет лишь об одном: его родного папы нет в живых, зато есть брат, еще одна родственная душа.



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