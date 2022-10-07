Эксперты объяснили действие восьмого пакета санкций

Основной мерой в восьмом пакете санкций, принятых против России, является установление «потолка» цены на нефть. Это означает, что европейские государства не будут покупать российскую нефть по цене, выше установленной. Также предполагается, что будут приняты меры к ограничению транспортировки ресурса по цене выше лимита.

По словам экспертов, это неизбежно принесет определенные трудности для российской экономики. Однако наше государство сможет переориентироваться на другие рынки сбыта, поэтому критичной ситуация не станет.

Rusfact.com