Вечерникам дали отсрочку от частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации, объявленной на территории России, призываются далеко не все граждане мужского пола. В частности, согласно указу президента, отсрочка дается тем, кто получает среднее и высшее образование. Речь идет о студентах, которые получают образование впервые и занимаются по очной или очно-заочной форме.

Важным условием получения отсрочки является наличие государственной аккредитации у учебного заведения, если студент обучается в частном ВУЗе. Отсрочка дается также тем, кто проходит обучение по программам ординатуры, ассистентуры и стажировки. Кроме того, пока не подлежат частичной мобилизации аспиранты.

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