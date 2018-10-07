Мария Погребняк была госпитализирована

07.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Мария Погребняк была госпитализирована
Дизайнер, супруга футболиста Павла Погребняка Мария попала в клинику. У женщины случился нервный срыв из-за интернет-конкурса.

Оказалось, что Погребняк провела розыгрыш среди подписчиков, организаторы которого обещали победителям айфоны. Однако в итоге вместо гаджетов победителям достались пальчиковые батарейки в коробках из-под продукции Apple.

Однако весь гнев подписчики обрушили именно на Марию, а не на организаторов giveaway. В итоге Погребняк купила айфоны для победителей за свои собственные деньги, однако претензии не прекратились.

В итоге из-за стресса она угодила в больницу. После выписки она планирует обратиться к адвокатам.

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