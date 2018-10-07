Тине Тернер пересадили почку супруга



Знаменитая американская певица Тина Тернер поведала, что ей пересадили почку, а донором стал ее собственный супруг Эрвин Бах. Об этом говорится в автобиографической книги My Love Story, которая выходит 16 октября.

Тернер призналась, что в 2016 году у нее был диагностирован рак кишечника. Женщина сперва пыталась лечиться с помощью средств гомеопатии, однако в результате этого ее состояние ухудшиось. Вскоре у певицы развилась почечная недостаточность, и встал вопрос о необходимости пересадки печени. Певица отметила, что «в момент глубочайшего кризиса» ее муж вызвался лечь на операционный стол, чтобы отдать свою почку.

«Я знаю, что мое медицинское приключение далеко от завершения. Но я все еще здесь — мы все еще здесь, ближе, чем мы когда-либо представляли. И я никогда не была так счастлива, как сегодня», — говорится в отрывке из книги, который приводит журнал People.

Напомним, что Тина Тернер является обладательницей восьми премий «Грэмми» и носит неофициальный титул «Королевы рок-н-ролла». Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.



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