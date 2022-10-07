Россияне стали чаще возвращать авиабилеты

Russf Окт 7, 2022 Интересное

По словам специалистов, в сентябре значительно изменилось количество авиабилетов в зарубежные страны, покупаемых россиянами. Согласно статистике, имеет место существенный спад спроса на такие билеты. Кроме того, россияне стали чаще возвращать авиабилеты.

Специалисты приводят следующие данные. Во второй половине сентября рост возвратов билетов, приобретенных на зарубежные направления, составил 125% по сравнению с началом месяца. Количество возвратов билетов по России также увеличилось. Если ранее этот показатель находился на уровне 7%, то ближе к концу сентября он вырос до 36%.

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