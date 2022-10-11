Белоруссия приостановила экспорт мясо-молочной продукции

Власти Белоруссии приняли решение приостановить продажу мясо-молочной продукции в другие страны. Ограничение коснулось в том числе и России. Предполагается, что мера принята в целях насыщения внутреннего рынка этим видом продукции.

По словам специалистов, ограничение экспорта коснулось только некоторых производителей. Временно не будет поставляться на экспорт мясная продукция пяти белорусских птицефабрик, среди которых есть производители брендов «Петруха», «Ганна» и «Златко». Из молочных предприятий под ограничение экспорта попали только 2 – Рогачевский и Лепельский молкомбинаты.

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