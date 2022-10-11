Российская туристка поделилась впечатлениями о непопулярном курорте Турции

Автор одного из российских блогов о путешествиях посетила турецкий поселок на берегу Эгейского моря. По ее словам, побережье Эгейского моря больше привлекает местных отдыхающих.

В частности, поселок Датча также не является популярным среди российских туристов. По мнению путешественницы, это связано с тем, что в этом направлении нет пакетных туров. Однако автор блога отметила наличие стильных гостиниц и апартаментов в поселке, а также множество кафе и ресторанов. Блогерша считает, что Датча – это отличное место для тихого и спокойного отдыха, поездку в которое можно организовать самостоятельно.

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