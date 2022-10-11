СМИ озвучили реакцию запада на решение ОПЕК+

На прошлой неделе состоялась встреча стран-участниц ОПЕК+, на которое было принято важное решение. Переговоры прошли в очном формате впервые за долгое время. Представители картели договорились о том, что снизят объемы добычи нефти.

Американские журналисты озвучили реакцию Белого дома на принятое решение. По словам публицистов, среди властей США наступило время паники. Решение ОПЕК+ для Америки означает повышение цен на ресурс. При этом для рядовых американцев поднимутся стоимость отопления их домов, а также бензина, которым они заправляют свой транспорт.

Rusfact.com