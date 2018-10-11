Телеведущая из Челябинска обвинила Александра Серова в избиении

Очередное обвинение в жестокости по отношению к женщинам выдвинуто против певца Александра Серова. На этот раз пострадавшей оказалась ведущая прогноза погоды на челябинском ТВ Лариса Сладкова. Девушка отметила, что рукоприкладство стало последствием «страстной любви».

По всей видимости, романтическая баллада «Я люблю тебя до слез», сделавшая Александра Серова любимцем противоположного пола, ничуть не отражает его истинного отношения к женщинам. По крайней мере, певца все чаще и чаще обвиняют в насильственных действиях.

Сначала Дарья Друзьяк заявила, что певец избил и изнасиловал ее, а теперь ведущая челябинского ТВ Лариса Сладкова поделилась эмоциями после встречи с Серовым. В своем Инстаграме девушка опубликовала фотографию, но которой у нее под глазом красуется синяк. Как призналась звезда, побои стали следствием ее страстной встречи с популярным исполнителем.

«Пришло время раскрыть вам один из моих секретов. Вы все прекрасно видели мои шикарные шубы. Одна из них подарена мне от секс-символа, кумира миллионов женщин России и зарубежья. Моего самого незаменимого, нежного и самого любимого Саши Серова. На моем лице это итог нашей страстной с ним любви. Думаю, у вас иногда тоже такое бывает », — сообщила Лариса.

Подписчики ведущей прогноза погоды неоднозначно отнеслись к ее откровениям. Многие посоветовали звезде немедленно обратиться в полицию и снять побои, а другие отметили, что Сладкова хочет попиариться на скандальной теме.

Сама же ведущая вскоре удалила противоречивый пост и перестала отвечать на вопросы, касающиеся ее отношений с Серовым. К слову, девушка довольно часто посещает эфиры популярных программ, и именно там, по мнению фанатов, она могла познакомиться с певцом.

На челябинском ТВ Лариса уже давно получила статус секс-символа. Девушка с броской внешностью не стесняется демонстрировать аппетитные формы, а ее Инстаграм переполнен полуобнаженным фотографиями.

Так или иначе, Александр Серов, в очередной раз обвиненный в рукоприкладстве, пока никак не отреагировал на пост челябинской журналистки. Ранее артист заявил, что подал заявление в Следственный Комитет против Дарьи Друзьяк, которая опорочила его честь и достоинство после многочисленных телевизионных эфиров. По словам Серова, он не насиловал Дарью и не может быть отцом ее предполагаемого ребенка.

Портал 31TV.RU пока не сообщает, собирается ли ведущая Лариса Сладкова подавать заявление по поводу избиения полицию. Однако поклонники певца крайне обеспокоены, ведь Александр гораздо больше времени уделяет многочисленным скандалам, а не творческой деятельности. Они надеются, что очередные заявления возможной жертвы звезды окажутся неправдой, и в скором времени Серов прокомментирует сложившуюся ситуацию.



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